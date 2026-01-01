Halifax Golf Guide
Halifax Golf Courses
Golf Courses Near Halifax
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Kingston, MassachusettsPrivate3.66666666673
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East Bridgewater, MassachusettsPublic4.2035669868292
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Pembroke, MassachusettsPublic3.5830490656535
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Plymouth, MassachusettsPublic4.5207768241621
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West Bridgewater, MassachusettsPublic4.2689680539509
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Plymouth, MassachusettsPublic4.4565983642383
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Duxbury, MassachusettsPublic/Municipal4.1796218487255
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Bridgewater, MassachusettsPublic/Municipal4.44418306841153
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Abington, MassachusettsPublic5.01
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Duxbury, MassachusettsPrivate0.00
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