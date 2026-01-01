Plymouth Golf Guide
Plymouth Golf Courses
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Plymouth, MichiganPublic3.7596174831409
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Plymouth, MichiganPublic
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Plymouth, MichiganPublic
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Plymouth, MichiganPublic
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Plymouth, MichiganPublic4.3521825397128
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Plymouth, MichiganPublic4.306092042862
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Plymouth, MichiganPublic/Municipal3.7876675754536
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Plymouth, MichiganResort
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Plymouth, MichiganResort
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Plymouth, MichiganResort
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Plymouth, MichiganResort5.01
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Plymouth, MichiganResort0.00
Golf Courses Near Plymouth
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Northville, MichiganPublic4.3427119005216
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Northville, MichiganPublic4.7513
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Ypsilanti, MichiganPublic4.0293863189
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Northville, MichiganPublic3.3344408367543
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Canton, MichiganPublic/Municipal4.348484848566
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Canton, MichiganPublic/Municipal4.348484848566
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South Lyon, MichiganPublic4.5397577213341
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Novi, MichiganPublic4.0976744186215
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Novi, MichiganPublic4.0976744186215
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South Lyon, MichiganPublic4.5397577213341
Plymouth Golf Resorts
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Plymouth, MichiganThis unique property became a golf resort in 2006 when the former St. John's Provincial Seminary reopened as the Inn at St. John's, a boutique, four-diamond property adjacent to the 27-hole Brae Burn Golf Club. The 118-room inn features Romanesque architecture, two ballrooms with 25-foot ceilings, a two-story atrium and 22 meeting rooms. The more…
Plymouth Driving Ranges
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