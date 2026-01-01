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Plymouth Golf Courses

Golf Courses Near Plymouth

Plymouth Golf Resorts

  • Brae Burn GC
    Inn at St. John’s
    Plymouth, Michigan
    This unique property became a golf resort in 2006 when the former St. John's Provincial Seminary reopened as the Inn at St. John's, a boutique, four-diamond property adjacent to the 27-hole Brae Burn Golf Club. The 118-room inn features Romanesque architecture, two ballrooms with 25-foot ceilings, a two-story atrium and 22 meeting rooms. The more…

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