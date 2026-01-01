Brentwood Golf Guide
Brentwood Golf Courses
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Brentwood, CaliforniaPublic
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Brentwood, CaliforniaPublic
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Brentwood, CaliforniaPublic
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Brentwood, CaliforniaPublic3.6564597869353
Golf Courses Near Brentwood
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Antioch, CaliforniaPublic1.7094155844529
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Byron, CaliforniaPrivate5.02
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Clayton, CaliforniaSemi-Private4.01
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Danville, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Danville, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Diablo, CaliforniaPrivate0.00
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Walnut Creek, CaliforniaPublic3.8181818182110
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San Ramon, CaliforniaSemi-Private4.115097657934
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Dublin, CaliforniaPublic4.17312558891268
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Danville, CaliforniaPrivate4.02
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