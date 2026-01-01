Jordan Golf Guide
Jordan Golf Courses
Golf Courses Near Jordan
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New Prague, MinnesotaPublic/Municipal4.2264150943106
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New Prague, MinnesotaPublic3.8044545541371
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Shakopee, MinnesotaPublic4.145833333317
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Shakopee, MinnesotaPublic4.145833333317
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.551724137987
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Chaska, MinnesotaSemi-Private4.101449275469
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.714396284835
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Prior Lake, MinnesotaPublic3.03
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Lakeville, MinnesotaPublic4.1924527876285
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Montgomery, MinnesotaPublic2.35992907895
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