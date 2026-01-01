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Montana Golf Guide

Montana By The Numbers

117 courses | 1059 reviews

Montana Review Stats

Average Rating

4.2
4.2
Total 1059 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
53
3-4 Stars
8
2-3 Stars
4
1-2 Stars
1
N/A
43
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.2

Featured Destination

billingsmontana.jpg
Billings
Courses: 10
Reviews: 174
Billings, MT got its nickname, “The Magic City” because of how fast it grew after it was found in March 1882. Billings is the largest city in Montana, so there’s always something to checkout.
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4.7003825921
55
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Glacier View Golf Club
West Glacier, Montana
Semi-Private
4.6618479444
143
Write Review
Madison Meadows GC
View Tee Times
Madison Meadows Golf Club
Ennis, Montana
Public
4.6176470588
17
Write Review
Fairmont Hot Springs Resort: #10
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Fairmont Hot Springs Resort
Fairmont, Montana
Resort
4.5882352941
28
Write Review
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Meadow Lake Golf Resort
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Resort
4.5744680851
47
Write Review
Pryor Creek GC
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Huntley, Montana
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4.5475935829
145
Write Review
Pryor Creek GC
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Huntley, Montana
Semi-Private
4.5475935829
145
Write Review
Old Works
Old Works
Anaconda, Montana
Public
4.5384615385
39
Write Review
Village Greens GC
Village Greens Golf Course
Kalispell, Montana
Public
4.4607843137
102
Write Review
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Glacier View GC: #18
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Glacier View Golf Club
West Glacier, Montana
Semi-Private
4.6618479444
143
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Madison Meadows GC
View Tee Times
Madison Meadows Golf Club
Ennis, Montana
Public
4.6176470588
17
Write Review
Big Sky Resort GC
View Tee Times
Big Sky Resort Golf Course
Big Sky, Montana
Resort/Public
4.324197861
33
Write Review
Sidney CC
View Tee Times
Sidney Country Club
Sidney, Montana
Semi-Private
3.8676470588
11
Write Review
Mission Mountain GC
View Tee Times
Mission Mountain Golf Club
Ronan, Montana
Semi-Private
4.0119792598
71
Write Review
University of Montana GC: #3
View Tee Times
University of Montana Golf Course, The
Missoula, Montana
Public
4.4138655462
29
Write Review
Beaverhead CC
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Beaverhead Country Club
Dillon, Montana
Public
4.8823529412
8
Write Review
Lake Hills GC
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Lake Hills Golf Club
Billings, Montana
Public
2.3222222222
19
Write Review
Red Lodge Mountain GC
View Tee Times
Red Lodge Mountain Golf Course
Red Lodge, Montana
Public
2.6327731092
44
Write Review

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