Sparks Golf Guide
Sparks Golf Courses
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Sparks, NevadaSemi-Private3.878787878833
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Sparks, NevadaResort4.4388979726366
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Sparks, NevadaResort3.9215165136493
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Sparks, NevadaPublic4.575510204136
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Sparks, NevadaPublic4.33333333333
Golf Courses Near Sparks
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Reno, NevadaPrivate5.01
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Reno, NevadaPublic/Municipal3.8753957397371
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Reno, NevadaPublic4.2864432828642
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Reno, NevadaPublic/Municipal4.54
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Reno, NevadaPrivate0.00
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Reno, NevadaPrivate4.65
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Reno, NevadaSemi-Private4.3652651925781
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Reno, NevadaPrivate4.0703125128
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Reno, NevadaPrivate5.01
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Reno, NevadaPrivate5.04
Sparks Golf Resorts
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Sparks, NevadaThe Red Hawk Golf and Resort in Sparks sits in the Spanish Springs Valley outside of Reno, Nevada. The resort community offers 36 holes on two courses - Robert Trent Jones Jr.'s Lakes Course and Hale Irwin's Hills course - plus a fitness center with an outdoor pool. The Villas at Red Hawk pamper guests with plenty of space and modern decor.…
See Also
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