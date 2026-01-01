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Sparks Golf Guide

Sparks Golf Courses

Golf Courses Near Sparks

Sparks Golf Resorts

  • Hills at Red Hawk
    RedHawk Golf and Resort
    Sparks, Nevada
    The Red Hawk Golf and Resort in Sparks sits in the Spanish Springs Valley outside of Reno, Nevada. The resort community offers 36 holes on two courses - Robert Trent Jones Jr.'s Lakes Course and Hale Irwin's Hills course - plus a fitness center with an outdoor pool. The Villas at Red Hawk pamper guests with plenty of space and modern decor.…

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