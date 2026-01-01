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Nevada Golf Guide

Nevada By The Numbers

110 courses | 48652 reviews

Nevada Review Stats

Average Rating

4.2
4.2
Total 48652 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
70
3-4 Stars
24
2-3 Stars
3
1-2 Stars
1
N/A
6
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
4.0
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Nevada Destinations

104.jpg
Las Vegas
Courses: 59
Reviews: 38663
No place can quite match the excitement of Las Vegas: the resorts, the shows and even the golf courses. In Las Vegas, boundaries are stretched, sometimes even broken. Only Las Vegas could have a slogan like, "What happens in Vegas stays in Vegas." It should come as no surprise then that the golf courses reflect the vibe of the city. You can play right on the famous Las Vegas Strip at the South Pacific-themed Bali Hai Golf Club or the grand Wynn Golf Club. You can also play like a high roller at two more of Vegas' best known courses -- Tom Fazio-designed Shadow Creek and Rees Jones' Cascata, both considered among the best and most exclusive open-to-the public golf courses in the country. And one of golf's greatest teachers is headquartered at Rio Secco (Butch Harmon School of Golf) and at Angel Park you play into the night on its lighted par-3 course. In short, there are courses for every budget, every taste and every ability. And the fun doesn't stop there. Shows, mega casino resorts like the Bellagio, the Venetian, Caesar's Palace and the MGM Grand will keep you going through the night. Sleeping is optional. Fun is not.
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  • Mesquite
    10 courses | 2063 reviews
  • Reno
    37 courses | 6944 reviews

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Shadow Creek's #9
Shadow Creek Golf Course
North Las Vegas, Nevada
Private/Resort
4.9880952381
15
Write Review
Las Vegas CC
Las Vegas Country Club
Las Vegas, Nevada
Private
4.9583333333
13
Write Review
Snow Mountain at Las Vegas Paiute Golf Resort
View Tee Times
Snow Mountain at Las Vegas Paiute Golf Resort
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8975842481
853
Write Review
Paiute Wolf - hole 15
View Tee Times
Wolf at Las Vegas Paiute Golf Resort
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8908139647
1084
Write Review
Edgewood Tahoe GC: #18
View Tee Times
Edgewood Tahoe Golf Course
Stateline, Nevada
Public
4.8396376923
177
Write Review
Wolf Creek GC: #3
View Tee Times
Wolf Creek Golf Club
Mesquite, Nevada
Public
4.833195706
174
Write Review
Sun Mountain at Las Vegas Paiute Golf Resort: #1
View Tee Times
Sun Mountain at Las Vegas Paiute Golf Resort
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8307124915
782
Write Review
Incline Village Golf Resort - Championship: #3
View Tee Times
Championship at Incline Village Golf Resort
Incline Village, Nevada
Resort
4.814800759
190
Write Review
Incline Village Golf Resort - Mountain: #14
View Tee Times
Mountain at Incline Village Golf Resort
Incline Village, Nevada
Resort
4.6593137255
133
Write Review
The Links At Kiley Ranch
The Links At Kiley Ranch
Sparks, Nevada
Public
4.5755102041
36
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Golf Summerlin - Eagle Crest: #18
View Tee Times
Golf Summerlin - Eagle Crest Course
Las Vegas, Nevada
Semi-Private
4.2994348539
603
Write Review
Boulder Creek GC - Coyote Run: #9
View Tee Times
Boulder Creek Golf Club - Coyote Run/Eldorado Valley
Boulder City, Nevada
Public
4.5310575022
1388
Write Review
Boulder Creek GC - Desert Hawk: #2
View Tee Times
Boulder Creek Golf Club - Desert Hawk/Coyote Run
Boulder City, Nevada
Public
4.5310575022
1388
Write Review
Boulder Creek GC
View Tee Times
Boulder Creek Golf Club - Desert Hawk/Eldorado Valley
Boulder City, Nevada
Public
4.5310575022
1388
Write Review
Bali Hai GC: #11
View Tee Times
Bali Hai Golf Club
Las Vegas, Nevada
Resort
4.4199441073
1428
Write Review
Desert Willow GC: #18
View Tee Times
Desert Willow Golf Course
Henderson, Nevada
Semi-Private
4.2064261838
1263
Write Review
Durango Hills GC
View Tee Times
Durango Hills Golf Course
Las Vegas, Nevada
Public
4.3354798254
361
Write Review
Legacy GC
View Tee Times
The Legacy Golf Club
Henderson, Nevada
Public
3.539780442
1168
Write Review
Aliante GC: #4
View Tee Times
Aliante Golf Course
North Las Vegas, Nevada
Resort
3.9508099581
1173
Write Review
Sunridge GC: #7
View Tee Times
Sunridge Golf Club
Carson City, Nevada
Resort
4.0617726717
773
Write Review

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