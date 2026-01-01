Nevada Golf Guide
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Courses: 59
Reviews: 38663
No place can quite match the excitement of Las Vegas: the resorts, the shows and even the golf courses. In Las Vegas, boundaries are stretched, sometimes even broken. Only Las Vegas could have a slogan like, "What happens in Vegas stays in Vegas." It should come as no surprise then that the golf courses reflect the vibe of the city. You can play right on the famous Las Vegas Strip at the South Pacific-themed Bali Hai Golf Club or the grand Wynn Golf Club. You can also play like a high roller at two more of Vegas' best known courses -- Tom Fazio-designed Shadow Creek and Rees Jones' Cascata, both considered among the best and most exclusive open-to-the public golf courses in the country. And one of golf's greatest teachers is headquartered at Rio Secco (Butch Harmon School of Golf) and at Angel Park you play into the night on its lighted par-3 course. In short, there are courses for every budget, every taste and every ability. And the fun doesn't stop there. Shows, mega casino resorts like the Bellagio, the Venetian, Caesar's Palace and the MGM Grand will keep you going through the night. Sleeping is optional. Fun is not.
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Featured Courses
Las Vegas, Nevada
Private
3.8
5
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8307124915
782
Las Vegas, Nevada
Resort
4.4199441073
1428
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8908139647
1084
Las Vegas, Nevada
Public
4.4639511865
800
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8975842481
853
Top Rated Courses
North Las Vegas, Nevada
Private/Resort
4.9880952381
15
Las Vegas, Nevada
Private
4.9583333333
13
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8975842481
853
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8908139647
1084
Stateline, Nevada
Public
4.8396376923
177
Mesquite, Nevada
Public
4.833195706
174
Las Vegas, Nevada
Resort
4.8307124915
782
Incline Village, Nevada
Resort
4.814800759
190
Incline Village, Nevada
Resort
4.6593137255
133
Sparks, Nevada
Public
4.5755102041
36
Recently Reviewed Courses
Las Vegas, Nevada
Semi-Private
4.2994348539
603
Boulder City, Nevada
Public
Boulder City, Nevada
Public
Boulder City, Nevada
Public
Las Vegas, Nevada
Resort
4.4199441073
1428
Henderson, Nevada
Semi-Private
4.2064261838
1263
Las Vegas, Nevada
Public
4.3354798254
361
Henderson, Nevada
Public
3.539780442
1168
North Las Vegas, Nevada
Resort
3.9508099581
1173
Carson City, Nevada
Resort
4.0617726717
773
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