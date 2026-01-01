Cortlandt Manor Golf Guide
Cortlandt Manor Golf Courses
Golf Courses Near Cortlandt Manor
-
Shrub Oak, New YorkSemi-Private4.246498599434
-
Garrison, New YorkSemi-Private2.818277310965
-
Yorktown Heights, New YorkPublic/Municipal4.0322386709634
-
Croton-on-Hudson, New YorkPrivate5.03
-
West Point, New YorkMilitary4.3370339338381
-
Mahopac, New YorkPublic/Municipal3.987998742652
-
Lincolndale, New YorkPrivate4.14285714297
-
Ossining, New YorkPublic/Municipal4.4261232271918
-
Stony Point, New YorkMunicipal4.4555622164885
-
Mahopac, New YorkPrivate4.3809523817
Cortlandt Manor Driving Ranges
See Also
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 65 reviews
-
1 course | 634 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 381 reviews
-
2 courses | 659 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 918 reviews
-
1 course | 885 reviews
-
1 course | 896 reviews