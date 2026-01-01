Mahopac Golf Guide
Mahopac Golf Courses
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Mahopac, New YorkPrivate4.3809523817
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Mahopac, New YorkPublic/Municipal3.987998742652
Golf Courses Near Mahopac
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Carmel, New YorkPrivate0.00
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Somers, New YorkPrivate3.6935061275896
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Lincolndale, New YorkPrivate4.14285714297
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Carmel, New YorkPublic
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Shrub Oak, New YorkSemi-Private4.246498599434
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Carmel, New YorkPublic
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Carmel, New YorkPublic
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Yorktown Heights, New YorkPublic/Municipal4.0322386709634
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North Salem, New YorkSemi-Private3.6848887632192
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Brewster, New YorkSemi-Private0.00
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