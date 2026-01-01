Carmel Golf Guide
Carmel Golf Courses
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Carmel, New YorkPublic
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Carmel, New YorkPublic
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Carmel, New YorkPublic
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Carmel, New YorkPrivate
Golf Courses Near Carmel
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Mahopac, New YorkPrivate4.3809523817
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Mahopac, New YorkPublic/Municipal3.987998742652
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Somers, New YorkPrivate3.6935061275896
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Brewster, New YorkSemi-Private
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North Salem, New YorkSemi-Private3.6848887632192
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Brewster, New YorkPrivate5.01
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North Salem, New YorkPrivate
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Lincolndale, New YorkPrivate4.14285714297
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Danbury, ConnecticutPublic/Municipal4.4126524927659
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Ridgefield, ConnecticutMunicipal4.0554354095135
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