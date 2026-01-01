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Manhattan Beach Golf Guide

Manhattan Beach Golf Courses

Golf Courses Near Manhattan Beach

Manhattan Beach Golf Resorts

  • Westdrift Manhattan Beach GC
    Westdrift Manhattan Beach
    Manhattan Beach, California
    Westdrift Manhattan Beach is the perfect course to perfect your short game. Their par-27 9-hole executive features 24 rolling acres of lakes, palm trees, and strategic sand traps for golfers of any skill level. The Manhattan Beach Hotel offers close proximity to endless activities surrounding the property for non-golfers looking to explore. Just…

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