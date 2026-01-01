Manhattan Beach Golf Guide
Manhattan Beach Golf Courses
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Manhattan Beach, CaliforniaPublic4.4907407407402
Golf Courses Near Manhattan Beach
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El Segundo, CaliforniaPublic/Municipal4.3465823517623
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Lawndale, CaliforniaPublic4.1611709089353
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Lawndale, CaliforniaPublic3.5541290914481
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Los Angeles, CaliforniaPublic3.6497894238509
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.2788373776629
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal4.591386554692
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Torrance, CaliforniaPublic0.00
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Torrance, CaliforniaPrivate0.00
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Palos Verdes Estates, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Carson, CaliforniaPublic2.2830601859980
Manhattan Beach Golf Resorts
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Manhattan Beach, CaliforniaWestdrift Manhattan Beach is the perfect course to perfect your short game. Their par-27 9-hole executive features 24 rolling acres of lakes, palm trees, and strategic sand traps for golfers of any skill level. The Manhattan Beach Hotel offers close proximity to endless activities surrounding the property for non-golfers looking to explore. Just…
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