Johnstown Golf Guide
Johnstown Golf Courses
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Johnstown, OhioPublic3.481275393425
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Johnstown, OhioPublic4.01
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Johnstown, OhioPublic4.33333333333
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Johnstown, OhioPublic3.8783783784148
Golf Courses Near Johnstown
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Alexandria, OhioPublic3.9636363636110
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Pataskala, OhioSemi-Private3.7339946674646
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Hartford, OhioPublic3.25
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New Albany, OhioSemi-Private3.8693206096497
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Granville, OhioPublic3.2981132075265
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Sunbury, OhioPrivate0.00
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New Albany, OhioPrivate5.01
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Granville, OhioPublic3.66666666673
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Galena, OhioPublic3.1633617017449
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Centerburg, OhioSemi-Private3.7986111111144
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