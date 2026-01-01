Dillsburg Golf Guide
Dillsburg Golf Courses
Golf Courses Near Dillsburg
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Carlisle, PennsylvaniaPublic3.8834080717223
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic3.9489106754277
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Carlisle, PennsylvaniaMilitary4.432679738634
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Carlisle, PennsylvaniaPrivate4.66666666673
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic2.910
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Camp Hill, PennsylvaniaPrivate4.01
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic4.0551835179452
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Carlisle, PennsylvaniaPublic4.3164141973287
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Carlisle, PennsylvaniaPublic3.9693037349279
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New Cumberland, PennsylvaniaSemi-Private1.993464052317
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