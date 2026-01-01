Atglen Golf Guide
Atglen Golf Courses
Golf Courses Near Atglen
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Oxford, PennsylvaniaSemi-Private4.751921421760
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Coatesville, PennsylvaniaPrivate4.97222222227
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Avondale, PennsylvaniaPublic4.04353905651051
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Honey Brook, PennsylvaniaSemi-Private4.409090909122
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Thorndale, PennsylvaniaPublic2.8571240414449
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Quarryville, PennsylvaniaSemi-Private4.3643181797348
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Downingtown, PennsylvaniaPrivate4.3363254393127
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Kennett Square, PennsylvaniaPrivate4.01
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Lancaster, PennsylvaniaPublic0.00
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West Chester, PennsylvaniaSemi-Private4.4281612733505
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