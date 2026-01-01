San Rafael Golf Guide
San Rafael Golf Courses
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San Rafael, CaliforniaPublic3.04
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San Rafael, CaliforniaSemi-Private3.8626563227807
Golf Courses Near San Rafael
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Novato, CaliforniaPrivate0.00
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Novato, CaliforniaPublic4.883838383867
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Mill Valley, CaliforniaPublic4.3652531391416
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Fairfax, CaliforniaPrivate5.03
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Richmond, CaliforniaPrivate4.01
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Novato, CaliforniaPublic4.0348258706201
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El Cerrito, CaliforniaPrivate4.444444444454
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Hercules, CaliforniaPublic3.6158886869974
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San Francisco, CaliforniaPublic3.913043478323
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San Francisco, CaliforniaPublic3.2149750218440
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