Northridge Golf Guide
Northridge Golf Courses
Golf Courses Near Northridge
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Granada Hills, CaliforniaPublic3.4874808963718
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North Hills, CaliforniaPublic5.04
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Van Nuys, CaliforniaPublic3.9457455362474
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.66666666676
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Van Nuys, CaliforniaPublic4.0340388445596
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Valencia, CaliforniaPublic3.5217391304276
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Encino, CaliforniaPublic/Municipal3.6617169595432
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Valencia, CaliforniaPublic3.5217391304276
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Tarzana, CaliforniaPrivate4.71428571433
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Simi Valley, CaliforniaPublic2.893162393242
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