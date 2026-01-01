Portage Golf Guide
Portage Golf Courses
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Portage, WisconsinPublic4.3225
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Portage, WisconsinSemi-Private4.025477707157
Golf Courses Near Portage
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Poynette, WisconsinPublic
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Merrimac, WisconsinResort1.760797342287
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Merrimac, WisconsinResort3.804878048882
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Lodi, WisconsinSemi-Private
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Wisconsin Dells, WisconsinPublic
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Montello, WisconsinResort4.887096774232
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Baraboo, WisconsinPublic4.52512254975
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Wisconsin Dells, WisconsinPublic4.442803806958
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Baraboo, WisconsinSemi-Private4.147561588797
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Wisconsin Dells, WisconsinPublic4.886877828141
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