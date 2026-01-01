Dundee City Golf Guide
Dundee City Golf Courses
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Dundee, Dundee City3.9184115118121
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Dundee, Dundee CitySemi-Private
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Dundee, Dundee CitySemi-Private
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Dundee, Dundee CityPublic
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Dundee, Dundee CitySemi-Private4.904761904822
Golf Courses Near Dundee City
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Tayport, FifeSemi-Private4.018
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Fowlis, AngusResort4.01
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Kingennie, AngusResort4.76225490225
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Leuchars, FifeResort4.5410397979413
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Fowlis, AngusResort4.0604575163132
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Monifieth, AngusPublic4.482352941254
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Leuchars, FifePrivate4.6526402889288
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Monifieth, AngusPublic4.494794144163
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Barry, Angus4.63865546229
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Carnoustie, AngusPublic/Resort4.011
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