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Glasgow is a port city on the River Clyde in Scotland's western Lowlands. It's famed for its Victorian and art nouveau architecture, a rich legacy of the city's 18th–20th-century prosperity due to trade and shipbuilding. Today it's a national cultural hub, home to institutions including the Scottish Opera, Scottish Ballet and National Theatre of Scotland, as well as acclaimed museums and a thriving music scene.
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North Berwick, East Lothian
Public
5.0
23
Dornoch, Sutherland
Semi-Private
5.0
14
St. Andrews, Fife
Public
5.0
25
West Kilbride, North Ayrshire
4.9858823529
34
Turnberry, South Ayrshire
Resort
4.9849170437
67
Gailes, North Ayrshire
Private
4.9816176471
36
Balmedie, Aberdeenshire
Resort
4.978021978
27
Ladybank, Fife
Semi-Private
4.9714285714
11
Grantown-on-Spey, Morayshire
Semi-Private
4.9670588235
35
Kingsbarns, Fife
Public
4.9591836735
16
Recently Reviewed Courses
Aboyne, Aberdeenshire
Semi-Private
4.7825311943
86
Aberdeen, Aberdeenshire
Private
3.4866262976
116
Gifford, East Lothian
3.5791316527
72
Eyemouth, Berwickshire
Semi-Private
4.5654287139
154
Lennoxtown, East Dunbartonshire
Semi-Private
4.3672348552
75
Kirkintilloch, East Dunbartonshire
4.4751064679
171
Blackwaterfoot, Isle of Arran
4.5205257204
96
Markinch, Fife
4.3954248366
165
Lamlash, Isle of Arran
4.4199346405
54
Cardrona, Peebles-shire
Resort
4.4505513917
210
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