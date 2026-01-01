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Scotland Golf Guide

Scotland By The Numbers

592 courses | 23946 reviews

Scotland Review Stats

Average Rating

4.3
4.3
Total 23946 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
344
3-4 Stars
58
2-3 Stars
10
1-2 Stars
3
N/A
173
Avg. Course Layout
4.4
Avg. Off-Course Amenities
4.0
Avg. Value for the Money
4.3
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.6
Avg. Course Conditions
4.2

Featured Scotland Destinations

guide-uk-glasgow.jpg
Glasgow
Courses: 174
Reviews: 9763
Glasgow is a port city on the River Clyde in Scotland's western Lowlands. It's famed for its Victorian and art nouveau architecture, a rich legacy of the city's 18th–20th-century prosperity due to trade and shipbuilding. Today it's a national cultural hub, home to institutions including the Scottish Opera, Scottish Ballet and National Theatre of Scotland, as well as acclaimed museums and a thriving music scene.
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Top Rated Courses
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The North Berwick GC: #14
The North Berwick Golf Club
North Berwick, East Lothian
Public
5.0
23
Write Review
Royal Dornoch: #16
Royal Dornoch Golf Club - Championship Course
Dornoch, Sutherland
Semi-Private
5.0
14
Write Review
St. Andrews Links - Old Course
St. Andrews Links - Old Course
St. Andrews, Fife
Public
5.0
25
Write Review
The West Kilbride GC: #18
View Tee Times
The West Kilbride Golf Club
West Kilbride, North Ayrshire
4.9858823529
34
Write Review
Trump Turnberry - King Robert the Bruce
View Tee Times
Trump Turnberry - King Robert the Bruce Course
Turnberry, South Ayrshire
Resort
4.9849170437
67
Write Review
Glasgow Gailes GC
View Tee Times
Glasgow Gailes Golf Club
Gailes, North Ayrshire
Private
4.9816176471
36
Write Review
View from Dunes at Trump International Golf Links
View Tee Times
Trump International Golf Links Scotland - Old Course
Balmedie, Aberdeenshire
Resort
4.978021978
27
Write Review
Ladybank GC
View Tee Times
Ladybank Golf Club
Ladybank, Fife
Semi-Private
4.9714285714
11
Write Review
Grantown-on-Spey GC
View Tee Times
Grantown-on-Spey Golf Club
Grantown-on-Spey, Morayshire
Semi-Private
4.9670588235
35
Write Review
Kingsbarns Golf Links #15
Kingsbarns Golf Links
Kingsbarns, Fife
Public
4.9591836735
16
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Aboyne GC: #9, #10
View Tee Times
Aboyne Golf Club
Aboyne, Aberdeenshire
Semi-Private
4.7825311943
86
Write Review
Auchmill GC
View Tee Times
Auchmill Golf Course
Aberdeen, Aberdeenshire
Private
3.4866262976
116
Write Review
Castle Park: #3
View Tee Times
Castle Park Golf Club
Gifford, East Lothian
3.5791316527
72
Write Review
Eyemouth GC
View Tee Times
Eyemouth Golf Club
Eyemouth, Berwickshire
Semi-Private
4.5654287139
154
Write Review
Campsie GC
View Tee Times
Campsie Golf Club
Lennoxtown, East Dunbartonshire
Semi-Private
4.3672348552
75
Write Review
Hayston GC: #18
View Tee Times
Hayston Golf Club
Kirkintilloch, East Dunbartonshire
4.4751064679
171
Write Review
Shiskine Golf & Tennis: #6
View Tee Times
Shiskine Golf & Tennis Club
Blackwaterfoot, Isle of Arran
4.5205257204
96
Write Review
Balbirnie Park GC: Clubhouse
View Tee Times
Balbirnie Park Golf Course
Markinch, Fife
4.3954248366
165
Write Review
Lamlash GC
View Tee Times
Lamlash Golf Club
Lamlash, Isle of Arran
4.4199346405
54
Write Review
Macdonald Cardrona Hotel, Golf & Country Club
View Tee Times
Macdonald Cardrona Hotel, Golf & Country Club
Cardrona, Peebles-shire
Resort
4.4505513917
210
Write Review

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