St Andrews Golf Guide
St Andrews Golf Courses
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St. Andrews, FifeResort4.534699273203
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St. Andrews, FifeResort4.8336020455144
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St. Andrews, FifePublic2.52
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St. Andrews, FifePublic3.82857142866
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St. Andrews, FifePublic4.17142857146
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St. Andrews, FifePublic4.21428571439
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St. Andrews, FifePublic5.025
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St. Andrews, FifePublic4.01
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St. Andrews, FifePublic4.510
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St. Andrews, FifeSemi-Private4.122448979622
Golf Courses Near St Andrews
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Leuchars, FifePrivate4.6526402889288
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Kingsbarns, FifePublic4.959183673516
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Leuchars, FifeResort4.5410397979413
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Tayport, FifeSemi-Private4.018
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Cupar, Fife4.297577854727
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Crail, Fife4.866666666716
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Cupar, FifePrivate5.07
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Colinsburgh, Fife4.123287671273
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Crail, Fife4.415
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Anstruther, Fife4.254
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