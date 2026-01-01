Avondale Golf Guide
Avondale Golf Courses
Golf Courses Near Avondale
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New Orleans, LouisianaPublic4.0056062763678
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Metairie, LouisianaPrivate5.02
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New Orleans, LouisianaPrivate0.00
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Luling, LouisianaSemi-Private4.3850848326463
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Gretna, LouisianaSemi-Private4.0139186579410
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Gretna, LouisianaPrivate2.945089886392
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Kenner, LouisianaPrivate4.01
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New Orleans, LouisianaPublic4.4092102896397
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New Orleans, LouisianaPublic3.6298642534197
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Gretna, LouisianaPrivate2.6349546949541
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