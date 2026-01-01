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Dade City Golf Guide

Dade City Golf Courses

Golf Courses Near Dade City

Dade City Golf Resorts

  • Lake Jovita GCC
    Lake Jovita Golf & Country Club
    Dade City, Florida
    Staying at one of the member-owned villas at Lake Jovita offers golfers a window into what it would be like to live at this 36-hole club, whose North and South golf courses feature a surprising amount of elevation change for Florida. Its central location puts it within reach of Orlando, Tampa and even Jacksonville.

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