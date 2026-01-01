Dade City Golf Guide
Dade City Golf Courses
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Dade City, FloridaSemi-Private4.5947303617869
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Dade City, FloridaSemi-Private4.476264097556
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Dade City, FloridaPublic3.9972355394866
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Dade City, FloridaPublic/Resort
Golf Courses Near Dade City
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Saint Leo, FloridaPublic3.2240959986201
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San Antonio, FloridaPublic4.780748663125
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Zephyrhills, FloridaSemi-Private4.04934323961263
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San Antonio, FloridaPublic4.5988795518237
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Zephyrhills, FloridaPrivate
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Zephyrhills, FloridaPrivate
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Zephyrhills, FloridaPrivate
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Zephyrhills, FloridaSemi-Private3.21913796981771
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Zephyrhills, FloridaPublic/Municipal3.5340314136191
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Zephyrhills, FloridaPublic3.4799838841607
Dade City Golf Resorts
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Dade City, FloridaStaying at one of the member-owned villas at Lake Jovita offers golfers a window into what it would be like to live at this 36-hole club, whose North and South golf courses feature a surprising amount of elevation change for Florida. Its central location puts it within reach of Orlando, Tampa and even Jacksonville.
See Also
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