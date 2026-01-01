Middleburg Golf Guide
Golf Courses Near Middleburg
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Penney Farms, FloridaPrivate
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Orange Park, FloridaSemi-Private4.4771063217991
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Orange Park, FloridaPublic4.5506402864755
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Orange Park, FloridaSemi-Private4.2871115049457
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Green Cove Springs, FloridaSemi-Private3.79295840771730
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Jacksonville, FloridaPublic1.6783625731294
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Jacksonville, FloridaPublic4.02778994861223
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Jacksonville, FloridaMilitary
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Jacksonville, FloridaMilitary
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Jacksonville, FloridaMilitary
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