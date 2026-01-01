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Jacksonville Golf Guide

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Jacksonville
Courses: 60
Reviews: 26088
Anchored by the city of Jacksonville, Florida's First Coast makes for a worthy opening stop for golf in the Sunshine State. The PGA Tour's headquarters is in nearby Ponte Vedra Beach at the TPC Sawgrass, where the PLAYERS Championship is staged on the famous, Pete Dye-designed Stadium Course.
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