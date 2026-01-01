Jacksonville Golf Guide
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Anchored by the city of Jacksonville, Florida's First Coast makes for a worthy opening stop for golf in the Sunshine State. The PGA Tour's headquarters is in nearby Ponte Vedra Beach at the TPC Sawgrass, where the PLAYERS Championship is staged on the famous, Pete Dye-designed Stadium Course.
Jacksonville Golf Courses
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Jacksonville, FloridaPublic4.02778994861223
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Jacksonville, FloridaPublic3.777404717244
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Jacksonville, FloridaPublic1.3990112994237
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Jacksonville, FloridaPublic1.6783625731294
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Jacksonville, FloridaSemi-Private4.03047867992947
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Jacksonville, FloridaPrivate1.558558558638
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Jacksonville, FloridaPrivate
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Jacksonville, FloridaPrivate4.01
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Jacksonville, FloridaPublic2.59114320241798
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Jacksonville, FloridaPublic3.8570385853562
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Jacksonville, FloridaPrivate5.03
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Jacksonville, FloridaPublic3.6755162242339
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Jacksonville, FloridaMilitary
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Jacksonville, FloridaMilitary
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Jacksonville, FloridaMilitary
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Jacksonville, FloridaPrivate
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Jacksonville, FloridaSemi-Private4.17934837581659
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Jacksonville, FloridaPrivate4.02
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Jacksonville, FloridaSemi-Private3.8440776811464
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Jacksonville, FloridaPrivate4.66666666673
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Jacksonville, FloridaPublic3.584670231736
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Jacksonville, FloridaSemi-Private4.6188449848471
Golf Courses Near Jacksonville
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Orange Park, FloridaSemi-Private4.2871115049457
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Ponte Vedra Beach, FloridaPrivate5.01
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Jacksonville Beach, FloridaPublic/Municipal3.3699421965346
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Ponte Vedra Beach, FloridaSemi-Private4.4870715367360
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Atlantic Beach, FloridaPrivate5.02
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Ponte Vedra Beach, FloridaPrivate/Resort3.66666666673
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Ponte Vedra Beach, FloridaResort4.6121295419240
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Ponte Vedra Beach, FloridaResort4.6372294372113
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Ponte Vedra Beach, FloridaPrivate/Resort3.66666666673
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Mayport, FloridaMilitary4.2907067799800
Jacksonville Driving Ranges
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Jacksonville, FL
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Jacksonville, FL
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Jacksonville, FL
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Jacksonville, FL
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