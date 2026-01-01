Green Cove Springs Golf Guide
Green Cove Springs Golf Courses
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Green Cove Springs, FloridaSemi-Private3.79295840771730
Golf Courses Near Green Cove Springs
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Orange Park, FloridaPublic4.5506402864755
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Penney Farms, FloridaPrivate0.00
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Orange Park, FloridaSemi-Private4.2871115049457
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Saint Johns, FloridaSemi-Private5.03
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Jacksonville, FloridaPublic3.6755162242339
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Saint Augustine, FloridaSemi-Private3.45709631912554
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Jacksonville, FloridaSemi-Private4.02401455582946
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St Augustine, FloridaResort4.1354633224445
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St. Augustine, FloridaPublic4.36493516911623
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St. Augustine, FloridaResort4.0517722979461
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