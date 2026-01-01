Starke Golf Guide
Starke Golf Courses
Golf Courses Near Starke
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Keystone Heights, FloridaSemi-Private2.54
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Penney Farms, FloridaPrivate0.00
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Orange Park, FloridaSemi-Private4.4771063217991
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Green Cove Springs, FloridaSemi-Private3.79295840771730
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Gainesville, FloridaPublic/Municipal3.0672858205581
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Jacksonville, FloridaPublic1.6783625731294
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Orange Park, FloridaPublic4.5506402864755
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Orange Park, FloridaSemi-Private4.2871115049457
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Alachua, FloridaPublic3.7330409126395
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Jacksonville, FloridaPublic4.02778994861223
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