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Palm Harbor Golf Guide

Palm Harbor Golf Courses

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Palm Harbor Golf Resorts

  • Innisbrook Resort & GC - South: #9
    Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort
    Palm Harbor, Florida
    With more than half a century of history hosting traveling golfers and, more recently, the PGA Tour, Innisbrook is a comprehensively enjoyable golf resort. The Valspar Championship-hosting Copperhead Course is the headliner here, but the Island, North and South layouts all bring something to the table, too. Condo-style accommodations in…

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