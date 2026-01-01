Palm Harbor Golf Guide
Palm Harbor Golf Courses
-
Palm Harbor, FloridaPrivate
-
Palm Harbor, FloridaResort4.576923076926
-
Palm Harbor, FloridaResort
-
Palm Harbor, FloridaResort2.855555555618
-
Palm Harbor, FloridaResort2.08
-
Palm Harbor, FloridaResort1.53571428579
-
Palm Harbor, FloridaSemi-Private3.58379159541740
-
Palm Harbor, FloridaPrivate
-
Palm Harbor, FloridaSemi-Private2.1152737859357
-
Palm Harbor, FloridaPrivate
Golf Courses Near Palm Harbor
-
Tarpon Springs, FloridaMunicipal3.676470588234
-
Oldsmar, FloridaPrivate4.14285714297
-
Oldsmar, FloridaPrivate4.14285714297
-
Tarpon Springs, FloridaSemi-Private2.19705989831777
-
Clearwater, FloridaPublic5.02
-
Tarpon Springs, FloridaPrivate1.38888888894
-
Clearwater, FloridaPublic5.02
-
Dunedin, FloridaMunicipal3.80369591971005
-
Clearwater, FloridaPublic/Municipal4.22957785671315
-
Dunedin, FloridaPublic2.065573770561
Palm Harbor Golf Resorts
-
Palm Harbor, FloridaWith more than half a century of history hosting traveling golfers and, more recently, the PGA Tour, Innisbrook is a comprehensively enjoyable golf resort. The Valspar Championship-hosting Copperhead Course is the headliner here, but the Island, North and South layouts all bring something to the table, too. Condo-style accommodations in…
See Also
-
2 courses | 7 reviews
-
4 courses | 3092 reviews
-
2 courses | 1066 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 3083 reviews
-
2 courses | 1232 reviews
-
10 courses | 5837 reviews
-
5 courses | 1635 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
7 courses | 2090 reviews
Travel Deals
-
Travel OffersPalm Harbor, FloridaFROM $237 (USD)
-
Travel OffersPalm Harbor, FloridaClick Below