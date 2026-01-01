Braselton Golf Guide
Braselton Golf Courses
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Braselton, GeorgiaResort4.4242784397887
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Braselton, GeorgiaResort4.1954217094189
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Braselton, GeorgiaResort3.9662586659754
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Braselton, GeorgiaPrivate4.85714285715
Golf Courses Near Braselton
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Hoschton, GeorgiaPublic4.34942200251361
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Dacula, GeorgiaPrivate4.33333333339
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Dacula, GeorgiaSemi-Private3.2983382218463
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Flowery Branch, GeorgiaSemi-Private3.9918785811878
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Jefferson, GeorgiaPrivate4.226708074597
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Gainesville, GeorgiaPublic
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Gainesville, GeorgiaPublic
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Gainesville, GeorgiaPublic
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Lawrenceville, GeorgiaPublic2.92950278921025
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Buford, GeorgiaResort4.4720860555719
Braselton Golf Resorts
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Braselton, GeorgiaChateau Elan Winery & Resort is a golf resort located in the North Georgia mountains to the northeast of the Atlanta metro area in Braselton. This 3,500-acre estate is home to a nearly 300-room and suite resort (with a collection of villas as well), winery and four golf courses (one of which is accessible to members only). In addition to two…
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