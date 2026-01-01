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Braselton Golf Guide

Braselton Golf Courses

Golf Courses Near Braselton

Braselton Golf Resorts

  • Chateau Elan GC
    Chateau Elan Winery & Resort
    Braselton, Georgia
    Chateau Elan Winery & Resort is a golf resort located in the North Georgia mountains to the northeast of the Atlanta metro area in Braselton. This 3,500-acre estate is home to a nearly 300-room and suite resort (with a collection of villas as well), winery and four golf courses (one of which is accessible to members only). In addition to two…

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