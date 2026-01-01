Villa Rica Golf Guide
Villa Rica Golf Courses
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Villa Rica, GeorgiaSemi-Private4.0185774947167
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Villa Rica, GeorgiaPrivate/Community4.0707755243138
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Villa Rica, GeorgiaPrivate/Community3.7547088746131
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Villa Rica, GeorgiaSemi-Private4.1147678666579
Golf Courses Near Villa Rica
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Hiram, GeorgiaSemi-Private3.4656580565588
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Douglasville, GeorgiaSemi-Private4.44425662621102
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Douglasville, GeorgiaPrivate3.7874500227221
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Winston, GeorgiaSemi-Private3.4583333333120
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Carrollton, GeorgiaSemi-Private3.168079096119
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Bremen, GeorgiaPublic1.8571428571106
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Carrollton, GeorgiaPrivate0.00
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Austell, GeorgiaSemi-Private4.33333333333
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Atlanta, GeorgiaSemi-Private4.05993133991259
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Fairburn, GeorgiaPublic2.950310559161
Villa Rica Golf Resorts
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Villa Rica, GeorgiaFairfield Plantation Resort is a 2500-acre community 90 minutes from Atlanta in Villa Rica, Georgia. For stay-and-play guests, there are 50 condominiums and cottage units that can accommodate up to 8 guests. There are three outdoor pools plus a lakefront beach, and a Dockside Marina restaurant and bar for casual dining. In addition to the 18-hole…
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