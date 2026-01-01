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Villa Rica Golf Guide

Villa Rica Golf Courses

Golf Courses Near Villa Rica

Villa Rica Golf Resorts

  • Fairfield Plantation G&CC: #1
    Fairfield Plantation Resort
    Villa Rica, Georgia
    Fairfield Plantation Resort is a 2500-acre community 90 minutes from Atlanta in Villa Rica, Georgia. For stay-and-play guests, there are 50 condominiums and cottage units that can accommodate up to 8 guests. There are three outdoor pools plus a lakefront beach, and a Dockside Marina restaurant and bar for casual dining. In addition to the 18-hole…

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