Genoa City, Wisconsin

The Nippersink Golf, Banquets & Hotel in Genoa City features a historic golf course, banquet facilities overlooking a private lake and a newly remodeled hotel. Established in 1922, Nippersink was designed by James Foulis, Jr., the second winner of the U.S. Open. The 6,627-yard routing is guarded by two ponds that impact four holes. Hotel rooms…