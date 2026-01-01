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Genoa City Golf Courses

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Genoa City Golf Resorts

  • Nippersink GC & Resort: #1
    Nippersink Golf, Banquets & Hotel
    Genoa City, Wisconsin
    The Nippersink Golf, Banquets & Hotel in Genoa City features a historic golf course, banquet facilities overlooking a private lake and a newly remodeled hotel. Established in 1922, Nippersink was designed by James Foulis, Jr., the second winner of the U.S. Open. The 6,627-yard routing is guarded by two ponds that impact four holes. Hotel rooms…

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