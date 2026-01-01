Genoa City Golf Guide
Genoa City Golf Courses
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Genoa City, WisconsinSemi-Private/Resort4.278400249163
Golf Courses Near Genoa City
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Twin Lakes, WisconsinSemi-Private3.526470588253
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Lake Geneva, WisconsinPrivate1.85714285714
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Lake Geneva, WisconsinResort4.2231530146280
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Lake Geneva, WisconsinResort4.8612499807416
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Lake Geneva, WisconsinResort5.03
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Fox Lake, IllinoisPublic4.3307289312383
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Lake Geneva, WisconsinPrivate5.01
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Lake Geneva, WisconsinPublic4.631578947419
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Lake Geneva, WisconsinPublic4.5851445663311
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Fox Lake, IllinoisPrivate0.00
Genoa City Golf Resorts
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Genoa City, WisconsinThe Nippersink Golf, Banquets & Hotel in Genoa City features a historic golf course, banquet facilities overlooking a private lake and a newly remodeled hotel. Established in 1922, Nippersink was designed by James Foulis, Jr., the second winner of the U.S. Open. The 6,627-yard routing is guarded by two ponds that impact four holes. Hotel rooms…
See Also
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