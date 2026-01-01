Corydon Golf Guide
Corydon Golf Courses
Golf Courses Near Corydon
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New Salisbury, IndianaPublic2.45
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Laconia, IndianaPublic/Resort4.6602008902505
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Valley Station, KentuckyPublic/Municipal2.754
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Floyds Knobs, IndianaPublic3.892307692365
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Brandenburg, KentuckySemi-Private4.02
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Louisville, KentuckyPublic2.04
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
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New Albany, IndianaPublic2.2512
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal4.05
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New Albany, IndianaPublic3.7205539558139
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