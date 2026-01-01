Brandenburg Golf Guide
Brandenburg Golf Courses
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Brandenburg, KentuckyPublic3.9922491124238
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Brandenburg, KentuckySemi-Private4.02
Golf Courses Near Brandenburg
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Laconia, IndianaPublic/Resort4.6602008902505
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Fort Knox, KentuckyMilitary/Public4.274711222350
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Vine Grove, KentuckySemi-Private3.9946921444158
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Corydon, IndianaSemi-Private3.7589285714112
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Valley Station, KentuckyPublic/Municipal2.754
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
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Elizabethtown, KentuckyResort3.880540451563
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Hardinsburg, KentuckySemi-Private4.01
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New Salisbury, IndianaPublic2.45
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Louisville, KentuckyPublic2.04
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