Shelbyville Golf Guide
Shelbyville Golf Courses
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Shelbyville, KentuckyMunicipal4.084405914396
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Shelbyville, KentuckySemi-Private4.5528478058191
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Shelbyville, KentuckyPublic3.577777777845
Golf Courses Near Shelbyville
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Simpsonville, KentuckyPrivate5.01
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.837209302343
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Louisville, KentuckyPrivate4.011494252987
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Louisville, KentuckyPrivate4.538461538526
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Louisville, KentuckyPrivate4.44444444449
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Taylorsville, KentuckyPublic2.5280952381320
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Louisville, KentuckyPrivate3.56
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La Grange, KentuckyMunicipal3.753846153865
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Louisville, KentuckyPrivate0.00
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Anchorage, KentuckyPrivate0.00
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