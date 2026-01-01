Duxbury Golf Guide
Duxbury Golf Courses
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Duxbury, MassachusettsPrivate0.00
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Duxbury, MassachusettsPublic/Municipal4.1796218487255
Golf Courses Near Duxbury
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Marshfield, MassachusettsPrivate4.52
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Marshfield, MassachusettsPublic3.9978046721108
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Kingston, MassachusettsPrivate3.66666666673
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Pembroke, MassachusettsPublic3.5830490656535
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Plymouth, MassachusettsPublic4.5207768241621
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Plymouth, MassachusettsPrivate4.16666666676
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Halifax, MassachusettsPrivate4.2564618295479
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Plymouth, MassachusettsPublic4.4473243843382
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Scituate, MassachusettsSemi-Private2.01
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Scituate, MassachusettsPublic4.1153734221110
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