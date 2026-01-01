Arbuckle Golf Guide
Arbuckle Golf Courses
Golf Courses Near Arbuckle
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Colusa, CaliforniaSemi-Private4.01
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Brooks, CaliforniaPublic4.6426659967980
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Hidden Valley Lake, CaliforniaSemi-Private4.6098189239426
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Woodland, CaliforniaPublic4.2458211947349
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Woodland, CaliforniaPrivate0.00
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Middletown, CaliforniaPrivate0.00
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Nicolaus, CaliforniaPublic4.1710207577793
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Woodland, CaliforniaPublic3.437516
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Sacramento, CaliforniaPublic4.24864432781014
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Davis, CaliforniaMunicipal3.991071428657
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