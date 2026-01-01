Sutter Golf Guide
Golf Courses Near Sutter
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Colusa, CaliforniaSemi-Private4.01
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Marysville, CaliforniaPrivate5.03
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Marysville, CaliforniaSemi-Private3.7682539683315
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Arbuckle, CaliforniaSemi-Private4.58
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Nicolaus, CaliforniaPublic4.1683469609794
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Oroville, CaliforniaPublic3.7008903021455
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Oroville, CaliforniaSemi-Private2.769230769213
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Lincoln, CaliforniaPublic3.8280719733623
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Lincoln, CaliforniaPublic4.2628885965
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Brooks, CaliforniaPublic4.6426659967980
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