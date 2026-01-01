Dunnigan Golf Guide
Golf Courses Near Dunnigan
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Arbuckle, CaliforniaSemi-Private4.58
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Brooks, CaliforniaPublic4.6426659967980
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Woodland, CaliforniaPrivate0.00
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Woodland, CaliforniaPublic4.2458211947349
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Nicolaus, CaliforniaPublic4.1683469609794
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Colusa, CaliforniaSemi-Private4.01
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Woodland, CaliforniaPublic3.437516
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Sacramento, CaliforniaPublic4.24864432781014
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Davis, CaliforniaMunicipal3.991071428657
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Marysville, CaliforniaSemi-Private3.7682539683315
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