Nicolaus Golf Guide
Nicolaus Golf Courses
Golf Courses Near Nicolaus
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Marysville, CaliforniaSemi-Private3.7682539683315
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Sacramento, CaliforniaPublic4.24864432781014
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Roseville, CaliforniaPublic4.6129237473474
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Roseville, CaliforniaPublic4.360972891618
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Elverta, CaliforniaPublic3.89071643461103
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Antelope, CaliforniaPublic4.4879500295784
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.2733338769794
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Woodland, CaliforniaPublic3.437516
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Lincoln, CaliforniaPublic3.8280719733623
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Roseville, CaliforniaPrivate3.62341500111424
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