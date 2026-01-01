Castro Valley Golf Guide
Castro Valley Golf Courses
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Castro Valley, CaliforniaPublic3.6390349761896
Golf Courses Near Castro Valley
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Oakland, CaliforniaPublic3.892810457551
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Oakland, CaliforniaPublic4.00917532191070
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Oakland, CaliforniaPrivate4.66666666673
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San Leandro, CaliforniaPublic3.7088905604784
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San Leandro, CaliforniaPublic3.8647875817131
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Oakland, CaliforniaPublic3.6384905914631
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Hayward, CaliforniaMunicipal4.1302325581215
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Hayward, CaliforniaPrivate5.03
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Danville, CaliforniaPrivate4.02
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San Ramon, CaliforniaPublic3.4782135076655
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