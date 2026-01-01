Bonsall Golf Guide
Golf Courses Near Bonsall
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Fallbrook, CaliforniaSemi-Private4.1612903226806
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Vista, CaliforniaPrivate4.01
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Fallbrook, CaliforniaPrivate0.00
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Oceanside, CaliforniaPublic4.62224092641420
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Escondido, CaliforniaSemi-Private1.67092512681100
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Escondido, CaliforniaResort4.707201889243
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Escondido, CaliforniaResort3.7564
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Fallbrook, CaliforniaResort4.35702448131808
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Camp Pendleton, CaliforniaMilitary4.1406844106263
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Oceanside, CaliforniaPublic/Municipal3.3716475096261
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