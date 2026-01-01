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Charlotte Golf Guide

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Charlotte
Courses: 71
Reviews: 13156
Looking for a place where you can strike rich fast? Reed’s Gold Mine in Charlotte, North Carolina might be your spot. As the location of the nation’s first discovery of gold back in 1799, admissions and tours to explore the museum are free. It’s only $3 dollars to go pan for gold, good luck!
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Charlotte Golf Courses

Golf Courses Near Charlotte

Charlotte Golf Resorts

  • GC at Ballantyne
    The Ballantyne, a Luxury Collection Hotel, Charlotte
    Charlotte, North Carolina
    The Ballantyne, a Luxury Collection Hotel, Charlotte is a four-star resort under the Marriott umbrella of brands. It features an 18-hole golf course onsite that plays to 6,740 yards from the championship tees. In addition to the main hotel there is a 35-room Lodge at Ballantyne. The resort features a spa, fitness center, indoor and outdoor pools,…

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