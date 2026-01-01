Charlotte Golf Guide
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Looking for a place where you can strike rich fast? Reed’s Gold Mine in Charlotte, North Carolina might be your spot. As the location of the nation’s first discovery of gold back in 1799, admissions and tours to explore the museum are free. It’s only $3 dollars to go pan for gold, good luck!
Charlotte Golf Courses
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPrivate4.88571428576
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Charlotte, North CarolinaPublic3.8412257304423
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPublic4.3517235736286
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Charlotte, North CarolinaPublic/Municipal3.7435702769355
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Charlotte, North CarolinaPublic4.2751572327108
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPrivate4.54
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Charlotte, North CarolinaPublic
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Charlotte, North CarolinaSemi-Private3.74436840681486
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Charlotte, North CarolinaPublic4.1558154321116
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPrivate3.01
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Charlotte, North CarolinaPrivate5.01
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Charlotte, North CarolinaPrivate
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Charlotte, North CarolinaPrivate4.54
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Charlotte, North CarolinaPublic3.9068198588273
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Charlotte, North CarolinaPublic4.5889328704151
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Charlotte, North CarolinaPrivate3.57142857143
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Charlotte, North CarolinaMunicipal3.9224806202129
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Charlotte, North CarolinaPrivate4.76190476197
Golf Courses Near Charlotte
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Pineville, North CarolinaPublic4.52
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Weddington, North CarolinaPrivate5.03
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Matthews, North CarolinaPublic2.1262344354140
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Fort Mill, South CarolinaSemi-Private1.9738863287559
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Matthews, North CarolinaPublic3.701594533439
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Marvin, North CarolinaPrivate4.52
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Indian Trail, North CarolinaPublic
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Indian Trail, North CarolinaSemi-Private4.102380952424
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Concord, North CarolinaPublic4.49091955391383
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Lake Wylie, South CarolinaPrivate4.66666666673
Charlotte Golf Resorts
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Charlotte, North CarolinaThe Ballantyne, a Luxury Collection Hotel, Charlotte is a four-star resort under the Marriott umbrella of brands. It features an 18-hole golf course onsite that plays to 6,740 yards from the championship tees. In addition to the main hotel there is a 35-room Lodge at Ballantyne. The resort features a spa, fitness center, indoor and outdoor pools,…
Charlotte Driving Ranges
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Charlotte, NC
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Charlotte, NC
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Charlotte, NC
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