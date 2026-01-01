Pope AFB Golf Guide
Golf Courses Near Pope AFB
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Fort Bragg, North CarolinaMilitary4.600525377636
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Fort Bragg, North CarolinaMilitary3.879465632463
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Fayetteville, North CarolinaSemi-Private3.8896337947334
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Fayetteville, North CarolinaPrivate
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Spring Lake, North CarolinaPublic/Resort4.1667146121549
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Sanford, North CarolinaSemi-Private4.017
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Fayetteville, North CarolinaPrivate
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Vass, North CarolinaPrivate/Resort4.833333333329
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Fayetteville, North CarolinaSemi-Private3.688888888911
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Olivia, North CarolinaSemi-Private
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