Sanford Golf Guide
Sanford Golf Courses
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Sanford, North CarolinaSemi-Private4.017
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Sanford, North CarolinaPrivate3.6938459594230
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Sanford, North CarolinaPrivate4.5007010813351
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Sanford, North CarolinaSemi-Private4.5085434174481
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Sanford, North CarolinaPublic/Municipal4.342376950895
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Sanford, North CarolinaPublic4.3547604609102
Golf Courses Near Sanford
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Olivia, North CarolinaSemi-Private0.00
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Vass, North CarolinaPrivate/Resort4.833333333329
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Spring Lake, North CarolinaPublic/Resort4.1667146121549
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Whispering Pines, North CarolinaSemi-Private3.9279279279111
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Whispering Pines, North CarolinaSemi-Private2.6153846154105
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Whispering Pines, North CarolinaSemi-Private3.0172285288620
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Southern Pines, North CarolinaResort4.2233628033259
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Southern Pines, North CarolinaResort4.357710651839
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Pinehurst, North CarolinaPrivate5.04
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Lillington, North CarolinaSemi-Private3.02
Sanford Golf Resorts
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Sanford, North CarolinaTobacco Road lives on as a tribute to the artistry of its architect, the late Mike Strantz. It's a wild and wonderful ride through the North Carolina Sandhills that's full of surprises. There's only one place to stay, the rustic two-bedroom, two-bathroom Stewart Cabin behind the par-3 14th green, so book early for this special experience.
Sanford Driving Ranges
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