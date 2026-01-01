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Sanford Golf Guide

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Sanford Golf Resorts

  • Tobacco Road G.C: #2
    Tobacco Road
    Sanford, North Carolina
    Tobacco Road lives on as a tribute to the artistry of its architect, the late Mike Strantz. It's a wild and wonderful ride through the North Carolina Sandhills that's full of surprises. There's only one place to stay, the rustic two-bedroom, two-bathroom Stewart Cabin behind the par-3 14th green, so book early for this special experience.

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