West Mifflin Golf Guide
West Mifflin Golf Courses
Golf Courses Near West Mifflin
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North Braddock, PennsylvaniaPublic3.6334141904327
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
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Pittsburgh, PennsylvaniaPublic3.181818181811
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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McKeesport, PennsylvaniaPrivate
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Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
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Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
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Verona, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaMunicipal4.42857142862
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Verona, PennsylvaniaPrivate4.01
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