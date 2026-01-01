North Braddock Golf Guide
North Braddock Golf Courses
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North Braddock, PennsylvaniaPublic3.6334141904327
Golf Courses Near North Braddock
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West Mifflin, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
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Pittsburgh, PennsylvaniaPublic3.181818181811
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Verona, PennsylvaniaPrivate
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Monroeville, PennsylvaniaPublic2.294117647117
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Verona, PennsylvaniaPrivate4.01
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