Batesburg-Leesville Golf Guide
Batesburg-Leesville Golf Courses
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Batesburg-Leesville, South CarolinaPublic2.66666666673
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Batesburg-Leesville, South CarolinaPrivate
Golf Courses Near Batesburg-Leesville
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Leesville, South CarolinaPrivate
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Lexington, South CarolinaPrivate5.03
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Saluda, South CarolinaPublic3.981900452515
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Aiken, South CarolinaPublic
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Chapin, South CarolinaSemi-Private4.4165167852433
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Edgefield, South CarolinaSemi-Private4.5714857733794
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Lexington, South CarolinaSemi-Private4.1081878249363
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West Columbia, South CarolinaSemi-Private2.9855907781347
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Chapin, South CarolinaPublic1.01
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Aiken, South CarolinaSemi-Private4.958333333313
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