Watsonville Golf Guide
Watsonville Golf Courses
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Watsonville, CaliforniaPublic4.04
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Watsonville, CaliforniaPublic3.753
Golf Courses Near Watsonville
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Royal Oaks, CaliforniaPublic3.0954467072382
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Aptos, CaliforniaSemi-Private3.9719387755392
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Gilroy, CaliforniaPublic3.2763473479354
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Gilroy, CaliforniaPublic3.28119606411025
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San Martin, CaliforniaPrivate/Resort4.97619047629
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Gilroy, CaliforniaPublic4.3651396042137
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Morgan Hill, CaliforniaPrivate5.01
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San Jose, CaliforniaPublic
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San Jose, CaliforniaPublic
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San Jose, CaliforniaPublic
Watsonville Driving Ranges
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