Royal Oaks Golf Guide
Royal Oaks Golf Courses
Golf Courses Near Royal Oaks
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Watsonville, CaliforniaPublic4.04
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Watsonville, CaliforniaPublic3.753
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Aptos, CaliforniaSemi-Private3.9719387755392
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Salinas, CaliforniaPrivate4.6209009971546
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Gilroy, CaliforniaPublic3.28119606411025
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Gilroy, CaliforniaPublic3.2763473479354
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Gilroy, CaliforniaPublic4.3651396042137
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Salinas, CaliforniaPublic4.183320764279
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San Martin, CaliforniaPrivate/Resort4.97619047629
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Santa Cruz, CaliforniaPublic3.4190948624568
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