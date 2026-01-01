Aptos Golf Guide
Aptos Golf Courses
Golf Courses Near Aptos
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Santa Cruz, CaliforniaPublic3.4190948624568
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Watsonville, CaliforniaPublic3.753
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Watsonville, CaliforniaPublic4.04
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Santa Cruz, CaliforniaSemi-Private4.7769607843285
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Royal Oaks, CaliforniaPublic3.0954467072382
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Scotts Valley, CaliforniaPublic0.00
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Gilroy, CaliforniaPublic3.2763473479354
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Gilroy, CaliforniaPublic3.28119606411025
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San Martin, CaliforniaPrivate/Resort4.97619047629
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San Jose, CaliforniaPublic4.69820978631115
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