Stafford Golf Guide
Stafford Golf Courses
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Stafford, VirginiaPublic3.4414860681104
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Stafford, VirginiaSemi-Private3.805365061732
Golf Courses Near Stafford
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Triangle, VirginiaSemi-Private4.2277265745661
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Fredericksburg, VirginiaPublic4.0802353689426
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Quantico, VirginiaMilitary2.83333333336
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Montclair, VirginiaSemi-Private3.1357197452420
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Potomac Shores, VirginiaResort/Public4.2217374755460
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Fredericksburg, VirginiaPrivate0.00
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Fredericksburg, VirginiaSemi-Private3.6791082526364
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Woodbridge, VirginiaPublic3.2607748982869
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Woodbridge, VirginiaMunicipal2.579831932877
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Rappahannock Academy, VirginiaPublic/Resort2.754
Stafford Driving Ranges
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